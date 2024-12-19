Росіяни планують швидше дійти до Покровська, змінивши тактику

Російська армія з усіх сил намагається просунутися до Покровська й має там певні успіхи. Фактично це останнє велике місто перед адмінкордоном з Дніпропетровською областю.

Окупанти обрали тактику просування флангами. Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зауваживши, що просуватися "в лобових атаках" значно важче.

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Чому росіяни почали швидше наступати

Ворог хоче обійти Покровськ, тому використовує розумну тактику. У вуличних боях окупанти могли застрягнути дуже довго, тому вони атакують з флангів, розуміючи, що саме там дуже часто сиплеться українська оборона.

Цю тактику противник випробував ще у Бахмуті, а далі застосовував фактично у всіх окупованих містах. Саме так оточували Курахове, спершу просунувшись на південь. Тепер після захоплення села Шевченко ворог наблизився до західної околиці Покровська.

Ситуація в районі Покровська: дивіться на карті

Над місто висить загроза оточення саме через таку тактику просування. Якщо говорити про імпульс, який ворог мав після окупації Селидового, то він досі не зупинений. На Курахівському напрямку Силам оборони вдалося трохи стримати атакувальний потенціал, але в ситуації з Покровськом українські військові змушені відступати.

Ми не змогли зайняти навіть ту лінію, яка була підготовлена. Не вистачило сил, координації, тому ділянка фронту від Курахового й до Покровська, а саме відрізок села Піщане, Шевченко – найбільш загрозлива й потребує уваги,

– наголосив OSINT-аналітик.

Чи зупиниться Росія після Покровська

Навряд чи можна порівнювати сповільнення росіян після захоплення Бахмута з теперішньою ситуацією, адже тоді мали вплив багато факторів. Один з головних – розпад вагнерівців, як стали некерованою силою та інші проблеми в російській армії.

Втім, якщо взяти приклад Авдіївки, з якої фактично почався наступ на Покровськ, то після її захоплення росіяни рухалися далі досить швидко, практично без зупинок. Вони закидали територію КАБами, засипали артилерією та всіма можливими засобами ураження.

Дивлячись на те, як росіяни розкрутили свій маховик війни, то ймовірнішим виглядає сценарій, що вони продовжать рух до кордонів Донецької області. Станом на зараз противник має на це ресурс. Це вдається важко, вимагає витрат, переводу військових, але, на жаль, ресурс вони знаходять,

– підкреслив Віталій Кононученко.

Зауважимо, на Покровському напрямку побував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він назвав цю ділянку фронту однією з найскладніших і додав, що командування готується до різних варіантів поведінки ворога. Головком відзначив великі втрати росіян на цьому напрямку, які в середньому становить 400 вбитими й пораненими за одну добу.