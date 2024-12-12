"Готуємося до всіх варіантів": Сирський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку протягом останніх місяців лишається напруженою. Однак військове командування готується до всіх варіантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост головнокомандувача Олександра Сирського.

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Яка зараз ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога,

– вказав Сирський.

Головком додав, що вдячний військовослужбовцям за ефективну бойову роботу.

Олександр Сирський зауважив, що втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі. Особливо це стосується живої сили. Так, у грудні у середньому на Покровському напрямку за одну добу ворог близько 400 осіб вбитими та пораненими.

До слова, у Нацгвардії розповіли, що росіяни змінили тактику на Покровському напрямку. Якщо раніше вони штурмували "в лоб", то зараз намагаються обійти місто з флангів. Але українські військові стримують ворога.