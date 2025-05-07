Лягають там ротами: ЗСУ заманили ворога у дві пастки під Покровськом
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про стабілізацію ситуації на Покровському напрямку.
- Військовий експерт Роман Світан зазначив, що спроби росіян просунутися в Дніпропетровську область закінчилися пастками, знищуючи їх підрозділи щодоби.
- З військової точки зору, для росіян було б доцільно відступити до Селидового, проте політичні завдання не дозволяють цього, що призводить до великих втрат серед російських військ на Покровському напрямку.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуацію на Покровському напрямку вдалося стабілізувати, а подекуди і перехопити тактичну ініціативу. Продумані дії українського командування загнали росіян у пастки і щодоби винищують їх.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.
Детальніше ЗСУ частково перехопили ініціативу біля Покровська: Сирський повідомив про стабілізацію ситуації
"Сирський заманив росіян у пастку. Зупинив розгортання російських флангів з півночі, утримавши дорогу на Костянтинівку, і лівий південний фланг також утримують наші війська", — зауважив Світан.
Наразі росіяни вперлися в українські населені пункти Котлине, Піщане, Шевченково.
Впіймали і знищують ротами щодоби,
– додав Світан.
Це не остання пастка для ворога на цьому відтинку фронту. Спроба росіян рухатися в напрямку Дніпропетровської області обернулася пасткою біля Котлярівки.
Цей язик за 5 кілометрів до Дніпропетровської області буквально запрошував росіян і одразу розпочалися флангові удари, які розносять росіян вщент,
– зауважив полковник запасу.
Він назвав це проявом професіоналізму українського командування, яке на невеликих відтинках фронту створює ситуації, що стесують величезну кількість живої сили ворога.
З військової точки зору для росіян було б логічно відійти аж до Селидового, але політичні завдання не дозволяють зробити цього. За словами Світана, щодоби найбільша кількість вбитих та поранених росіян саме з Покровського напрямку.