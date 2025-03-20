У DeepState проаналізували просування ворога на правому березі річки Оскіл

Російські окупнати намагаються розширити зону свого контролю вздовж річки Оскіл. ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку та не дають ворогові просочуватися через оборону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Бойова ситуація біля річки Оскіл

Військовим ЗСУ останнім часом вдалося стабілізувати ситуацію та взяти контроль на території Фиголівка – Дворічна – Западне. Українські оборонці витіснили окупантів із села Фиголівка. ЗСУ тоді вдалося звільнити 1,3 кілометра української території. Тепер воїни тримають там оборону та ліквідовують росіян, які іноді намагаються просунутися та відновити контроль над населеним пунктом.

Подібне відбувається і по всій лінії утворених плацдармів. Противник намагається просочуватися невеликими групами піхоти через оборонні порядки Сил Оборони, але в більшості випадках наштовхуються на ураження та знищення,

– повідомляють у DeepState.

Село Фиголівка звільнене від окупантів: дивіться на карті

Однак російські війська дещо порушують стабілізацію та утворюють нові бойові осередки. Так аналітики проєкту пишуть, що окупанти створили ще один плацдарм в районі населеного пункту Красне Перше. Там вони використовують піхотні групи, щоб закріпитися на висотах східніше села.

Росіяни прагнуть рухатися в бік Красного Першого: карта

Російські війська також активно тиснуть на село Тополі. Біля населеного пункту вони намагаються покращити своє тактичне положення, щоб повністю зайняти його та закріпитися.

Аналіз DeepState на інших напрямках

За останні дні DeepState кілька разів оновив інформацію про зміни на фронті: