"Працювати невдало неможливо": в FPV-групі "Регбісти" розповіли, чи можуть ЗСУ втратити Роботине

Окупанти не полишають атак і спроб наступу на всіх ділянках фронту. Запеклі бої точаться й на Запорізькому напрямку, де російські військові намагаються повернути під свій контроль село Роботине, яке ЗСУ звільнили під час літнього минулорічного контрнаступу.

У новому сюжеті проєкту "Український Свідок" – напрямок Роботиного. Захисники з FPV-групи "Регбісти" загалом розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку та оцінили, чи може ворог знову захопити Роботине.

Цікаво Рейд у Бєлгород: бійці РДК розповіли про бої з ФСБ, другий фронт та сепаратизм

Цілей біля Роботиного дуже багато

Захисники з FPV-групи "Регбісти" з позивними "Лайт" та "Регбіст" розповіли, що на Запорізькому напрямку ворог буквально атакує з трьох сторін – Лише позаду є будівля. Втім, під час таких атак російські військові зазнають колосальних втрат, адже працювати невдало в таких умовах неможливо.

Працювати невдало тут неможливо. Ворог атакує з трьох сторін, а позаду тебе – тільки домівка. Цілей багато: броня, техніка, квадроцикли, штурмовики. Є все, щоб побити власні рекорди ураження противника,

– розповів "Регбіст".

Його побратим із позивним "Лайт" додав, що на Запорізькому напрямку окупанти добре окопалися. Так, ворог має багатоешелонну оборону, бліндажі – залиті бетоном, і будуть їх постійно.

"Ми дивуємося, чому не зробили те саме на запорізькому або донецькому напрямках, а потім читаємо у новинах, що втратили одне село, потім інше", – додав "Лайт".

У групі "Регбісти" розповідають, що просуватися в районі Роботиного дуже важко, адже ворог там замінував кожен другий метр. За словами військових, щоб мати просування, треба розумні шляхи. Можливо, із залученням авіації, адже пішки по мінах не пройти. Водночас захисники не думають, що ворог матиме успіх у просуванні біля Роботиного.

Ситуація складна, але оборону тримати вдається в першу чергу завдяки героїзму піхотинців та розвідників з передових позицій. Бувають такі дні, коли росіяни заходять великими групами. Тому все залежатиме від масованості їхніх штурмів,

– наголосили військові.

До слова, про хлопців з FPV-групи "Регбісти" "Український Свідок" уже розповідав, зокрема, у нещодавньому сюжеті про Оріхів та цивільних, які лишились у місті.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: останні новини