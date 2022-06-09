Бої біля Слов'янська та Бахмута: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки на Донбасі

На Донбасі не вщухає запекле протистояння ворогові. Неподалік Слов'янська, Бахмута та інших населених пунктів наші військові доблесно відбивають атаки окупантів.

Про це свідчить інформація з актуального зведення Генштабу від 9 червня. У ньому підкреслюють, що ворог не лише йде в атаку, а й продовжує бити по наших позиціях і цивільних з усього можливого озброєння.

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Відкривають вогонь з артилерії та завдають авіаударів

Російські загарбники продовжують атакувати позиції наших захисників і захисниць на Донбасі. Оскільки з ближнім боєм в окупантів ніколи не складалось, то вони віддають перевагу своїй традиційній схемі: відкривають вогонь по всьому, до чого лише дістануться.

Наприклад, на Слов'янському напрямку військові країни-агресорки обстріляли райони Дібрівного, Комишувахи та Курульки. Крім того, вони готуються до наступу. Його, згідно з даними Генштабу, планують вести у напрямку самого Слов'янська, а також Барвінкового.

Також бійці "другої армії світу" почали наступ неподалік Богородичного та Довгенького. Це стало можливим лише після того, як вони масовано відкривали вогонь по наших позиціях. Наразі там тривають бої.

Донецький напрямок. Ворог продовжує поливати вогнем лінію зіткнення. Крім того, у районі Краматорська стався "приліт". Туди влучила російська ракета.



Карта бойових дій на Донбасі станом на 9 червня / Скриншот liveuamap

Сєвєродонецький напрямок. По наших військових окупанти били з мінометів, артилерії, а також РСЗВ. Також під ворожу атаку потрапила цивільна інфраструктура Сєвєродонецька, Лисичанська, Привілля, Устинівки, Гірського та Катеринівки.

Відомо, що ворог завдав авіаудару по Тошківці. У цьому ж населеному пункті загарбники спробували провести штурмову операцію, але вона їм не вдалась. Зауважимо, що в напрямку тієї ж Катеринівки бійці країни-агресорки зазнали чималих втрат. Тому їм довелось відійти на позиції, зайняті до того.

У самому Сєвєродонецьку все ще дуже неспокійно. Там ворог зараз намагається знайти слабкі місця в обороні міста. Але наші військові не дозволяють йому цього зробити.

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Бахмутський напрямок. Тут російські загарбники також використовували ствольну й реактивну артилерію. З неї ворог відкривав вогонь по наших підрозділах. Під ворожу атаку потрапили райони Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигір'я, а також Майорського. Крім того, ракетно-авіаційних ударів зазнали райони Верхньокам'янки, Золотого, Берестового, Слов'янська, а також Нью-Йорка.

Бої не вщухають. Тож не дивно, що російські загарбники продовжують зазнавати втрат. І вже від початку повномасштабного вторгнення ця цифра перевалила за три десятки тисяч.

Росіяни продовжують гинути на війні

Станом на 8 червня лави "двохсотих" поповнили вже 31 500 російських загарбників. Наголошуємо, що це число приблизне, адже підрахувати точні втрати ворога у зоні бойових дій просто неможливо.

На оснащенні окупантів також стало значно менше техніки. На брухт упродовж понад трьох місяців перетворили 1393 танки, 3429 бойові броньовані машини, 703 артилерійські системи, 213 РСЗВ, 96 одиниць ППО, 2406 автомобілів і автоцистерн, а також 53 одиниці бойової техніки.

Але і це ще не все. У ворога стало на 212 літаків, 178 гелікоптерів, 559 БпЛА, 125 крилатих ракет і 13 суден менше.

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