Відбили у ворога позиції та взяли полонених: у 28 ОМБр показали, як тривають бої під Торецьком
Наші захисники продовжують боротися з ворогом під Торецьком у Донецькій області. На окремій ділянці військовим вдалося відбити позиції у ворога та взяти кількох полонених окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу.
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Як бійці 28 ОМБр відбили позиції під Торецьком
У бригаді зазначили, що воїни спеціального батальйону "Шквал" 28 ОМБр провели успішну штурмову операцію, стабілізувавши ситуацію на одному з відтинків Торецького фронту.
Ворог відчайдушно намагався зупинити наших воїнів дронами, але безрезультатно. Якісна підготовка, планування і мотивація лицарів відіграли вирішальну роль,
– наголосили у бригаді.
Військові підкреслили, що позиції опинилися під українським контролем, 2 окупантів ліквідовано, ще двоє здались, а решта втекли.
Окрім того, у бригаді показали відео із динамічною зачисткою і захопленням полоненого очима командира однієї зі штурмових груп.
Бійці 28 ОМБр відбили позиції під Торецьком / Відео з фейсбуку 28 ОМБр
До слова, у Генштабі ЗСУ 20 листопада розповіли, що ворог за минулу добу втратив ще 1 690 одиниць особового складу. Також росіяни втратили 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 49 артсистем та 2 засоби ППО.