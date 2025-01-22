Немає кому воювати: військові розповіли про ситуацію біля Великої Новосілки на Донеччині

Навколо Великої Новосілки на Донеччині українські війська стикаються з гострою нестачею особового складу в стрілецьких підрозділах, навіть попри наявність артилерії та дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис 110 окремої механізованої бригади. За словами військових, за одну добу зусиллями бригади вдається знищити більше ворожих солдатів, ніж налічується особового складу в деяких їхніх власних батальйонах.

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Що зараз відбувається у Великій Новосілці

Військові пояснили, що бої поблизу Великої Новосілки відрізняються від оборони вже окупованої Авдіївки на Донеччині. Раніше бійці не мали достатньо снарядів, а FPV-дрони тільки починали активно розвиватися. Однак стрілецькі підрозділи були укомплектовані й це компенсувало відсутність артилерії.

Зараз же, є чим стріляти та літати, немає кому воювати. Тотальна відсутність особового складу в стрілецьких підрозділах,

– розповіли в 110 ОМБр.

Зазвичай окупанти здійснюють штурми групами по 4 – 6 осіб, які атакують з різних напрямків. За словами військових, росіяни найактивніше діють в туман або дощ, коли погана видимість ускладнює роботу аеророзвідки.

Російські війська пересуваються по посадці, прикриваючись кущами та деревами від українських FPV-дронів.

Влучити артилерією в рухому ціль дуже важко, в таких випадках більш менш допомагають касетні снаряди. Дістати FPV в посадці важко, бо є радіогоризонт та гілки рослин не дають нормально влучити,

– йдеться в дописі українських бійців.

До того ж у разі наближення до населених пунктів ворог часто укривається в будівлях або в підвалах. В 110 ОМБр наголосили, що аеророзвідка виявляє позиції росіян, після чого артилерія відкриває вогонь. Однак влучити у ціль важко через людський фактор, зношеність стволів та різноманіття боєприпасів.