Атака на Харківському напрямку у районі Вовчанська триває: карта фронту 14 червня

Упродовж доби на фронті зафіксовано 109 бойових зіткнень. Українські військові зранку 14 червня відбивають три атаки на Харківщині – Куп'янському та Харківському напрямках.

Про це повідомили у зведенні Генштабу станом на 14 червня.

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Удари росіян

Загалом протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 3 ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 66 авіаударів зокрема, застосувавши 94 керовані авіабомби. Росіяни здійснили понад 3800 обстрілів, у тому числі 100 – із застосуванням РСЗВ.

Ситуація на усіх напрямках фронту

Удари ЗСУ по окупантах

Нанапрямку ворог продовжує наступальні дії. Загалом тут відбулося 8 бойових зіткнень. Бої точилися у районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ та Глибоке Харківської області. Нанапрямку Сили оборони України відбили 6 атак ворога у районах Синьківки, Берестового та Петропавлівки Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області. Нанапрямку українські війська відбили 8 атак росіян - у районах Невського, Греківки Луганської області, Торського Донецької області. Нанапрямку Сили оборони України відбили 2 атаки у районі Верхньокам’янського та Роздолівки Донецької області. Нанапрямку українські воїни зупинили 13 спроб окупантів прорвати оборону українських військ у районах Іванівського, Андріївки та Нового Донецької області. Нанапрямку українські воїни відбили 39 атак у районах Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Межового, Калинового, Євгенівки, Невського, Невельського Донецької області. Нанапрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка, де РФ 20 разів намагався минулої доби прорвати оборону українських військ. Нанапрямку відбулося 3 бойових зіткнення у районі Малої Токмачки Запорізької області. Нанапрямку росіяни намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби загарбники здійснили 2 атаки на позиції Сил оборони України на цьому напрямку біля населеного пункту Кринки.

Повітряні сили та ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили засіб протиповітряної оборони, два пункти управління, два артилерійських засоби, станцію РЕБ та 11 районів зосередження особового складу й ОВТ противника.

Загальні втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також ворог втратив 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 22 БпЛА ОТР, ракету, 60 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки.