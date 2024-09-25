Російська армія підступає до Вугледара з трьох боків, – британська розвідка

На фронті критичною стала ситуація поблизу Вугледара на Донеччині. За деякими даними, там російські війська тиснуть з трьох боків.

На жаль, їм вдається досягати певних успіхів на цьому напрямку. Про це повідомила розвідка Великої Британії.

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Наступного тижня тиск на Вугледар продовжуватиметься

Бої ведуться на околицях Вугледара. У британській розвідці зауважують, що для Росії це уже не вперше за час повномасштабного вторгнення.

Російські війська досягли нових успіхів у районі Вугледара на південному сході України. Цілком імовірно, що зараз російські війська загрожують місту з трьох сторін. Вони вже ведуть боротьбу на околицях міста, які Росія неодноразово атакувала з 2022 року,

– пишуть у міноборони Великої Британії.

Там також припускають, що ворог продовжуватиме тиск на цю добре захищену частину лінії фронту протягом наступного тижня.

"У центрі Донецької області російські війська ведуть бої у східній половині Торецька та на південь від Покровська. Навколо Часового Яру вони рухалися лише повільно. Цілком ймовірно, що російські війська атакують кілька об’єктів одночасно, щоб розтягнути українські сили. Однак це також завадило Росії зосередити сили в одній точці лінії, щоб мати більш значний ефект", – також повідомила британська розвідка про ситуацію на інших напрямках Донеччини.