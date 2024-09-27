Росіяни посилили тиск: Світан сказав, які можуть бути наслідки у випадку втрати Вугледару

Ситуація поблизу Вугледара залишається надзвичайно напруженою. Деблокада, ймовірно, можлива, але для неї потрібно дійсно багато ресурсів.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що ситуація у Вугледарі сьогодні є напруженою. Згідно з відкритими даними можна говорити про оперативне оточення. Окупанти з двох боків дістають з армійської артилерії до ліній постачання вугледарського гарнізону.

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Чим загрозлива втрата Вугледара

Втратити на такій ділянці лінії постачання – серйозна проблема. На думку Світана, зараз, ймовірно, для нормалізації ситуації потрібні сили не кількох батальйонів, а навіть кількох бригад.

Якщо окупанти зможуть захопити місто, то це може з часом закінчитися втратою півдня Донецької області. Після Вугледара проблеми можуть початися вже біля Курахового. А там і можливі додаткові труднощі біля Покровська. Адже окупанти спробують атакувати місто не лише зі сходу, але й з півдня.

З втратою вугледарського плацдарму ми також втратимо контроль над волноваською залізничною розвилкою. Поруч окупанти побудували гілку, яку варто було б знищити,

– сказав Світан.

Зверніть увагу! Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що окупанти тиснуть на місто з трьох напрямків. Він припустив, чому Росія хоче захопити Вугледар.