Тривають міські бої, – у ЗСУ розповіли про ситуацію та тактику ворога у Часовому Яру

У Часовому Яру у Донецькій області наразі тривають активні міські бої. Окупанти намагаються потрапити на вогнетривкий комбінат та просунутися за мікрорайон "Канал".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

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Що зараз відбувається у Часовому Яру

Віктор Трегубов розповів, що у Часовому Ярі зараз йдуть активні міські бої, а ворог знову намагається лізти у напрямку Часовоярського вогнетривкого комбінату.

Українські воїни намагаються давати відсіч і у цьому поки що мають успіх,

– зазначив речник.

Він також пояснив, що тактика ворога біля Часового Яру доволі проста. Так, росіяни намагаються кожного разу перегрупуватися, накопичити сили та вдарити знову.

"Тому у нас там вже доволі довгий час точаться саме такі бої. Вони накопичують сили, лізуть за "Канал" (мікрорайон Часового Яру, – 24 Канал) та лізуть на комбінат", – додав Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" також підкреслив, що, попри успіх Сил оборони у відбитті атак ворога, слід розуміти, що росіяни намагаються атакувати знову і знову.

До слова, у Генштабі ЗСУ у зведенні з фронту 12 січня розповіли, що на Краматорському напрямку противник здійснив 27 спроб просунутися вперед. Цього разу атаки були поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.