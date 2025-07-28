Там були зосереджені компетентні підрозділи ворога, – Трегубов про ситуацію в Часовому Яру

Ситуація у Часовому Яру у Донецькій області продовжує залишатися напруженою, але стабільною. Наші захисники з величезним героїзмом стримують ворога та не дають йому сунутися далі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

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Що сказав Трегубов про ситуацію біля Часового Яру?

Віктор Трегубов зазначив, що біля Часового Яру окупанти намагаються тиснути в бік Костянтинівки. Але оскільки росіяни не можуть пройти сам Часів Яр та сусідні селища, то це лише елемент додаткового тиску.

Сказати, що воно якось сильно впливає на загальну картину – ні. Хоча насправді те, що Часів Яр тримається, і те, що там утримуються навколишні селища – це ознака великого героїзму українських військ. Бо росіяни там перебувають уже роки й не шкодують сил,

– сказав речник.

За словами представника ОСУВ "Хортиця", в районі Часового Яру були зосереджені доволі компетентні підрозділи ворога ще давно.

"Там були спецназівці, і ПДВ, але, з усім тим, – без особливого успіху", – пояснив Трегубов.

До слова, раніше у Часовому Яру українські військові взяли в полон російських десантників 98-ї дивізії, яку вважають "елітою" російської армії. Окупанти були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють, попри обіцянки грошей та амністії.