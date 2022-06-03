Бої на Донбасі: бійці збили крилату ракету і відбили 9 атак ворога

Вже 100 днів запеклого протистояння українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Сьогодні, 3 червня, окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, а також травмували цивільних. Натомість наші воїни знищили 36 російських солдатів та ліквідували десяток їхньої техніки.

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Ворог атакує уздовж усієї смуги оборони

Угруповання Об’єднаних сил розповідає, що уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує усю наявну зброю, зокрема бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Безперервно впродовж доби росіяни задають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, а також мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більш як 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували та пошкодили 26 цивільних об’єктів, з них: 25 житлових будинків і лінію електропередач,

– розповіла пресгрупа Об'єднаних сил.

На жаль, в результаті цих обстрілів загинули 4 цивільні особи, серед них – одна дитина. Ще 3 осіб отримали важкі поранення.

Наші захисники відбили 9 атак ворога

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога. На одній локації досі тривають важкі бої.

Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі та техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

36 осіб особового складу;

1 танк;

1 артилерійську систему;

6 бойових броньованих машин;

2 спеціальні броньовані автомобілі;

3 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, за даними оперативно-тактичного угруповання "Схід", наші захисники "демілітаризували" 1 ворожий склад із боєприпасами.

Про втрати ворога доповіли також підрозділи протиповітряної оборони. За добу в небі українського Донбасу збили:

крилату ракету,

один тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат "Елерон",

2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10".

Нагадаємо, що з 24 лютого Збройні Сили України знищили 30 950 окупантів. 100 із них ліквідовано впродовж минулої доби. Окрім того, російська армія втратила 1 367 танків, 3 366 бойових броньованих машин, 675 артилерійських систем, 535 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 329 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн тощо.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Українські військові опановують HIMARS

Як розповів американський журналіст Метт Стейлер, українські військові проходять навчання. Після цього наші захисники зможуть використовувати ракетні установки HIMARS, надані нам американськими партнерами. Навчання, за словами журналіста, триватимуть упродовж трьох тижнів. Проводитимуть їх інструктори із США.

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