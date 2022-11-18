"Холодноярці" прорідили ряди "вагнерівців" біля Бахмута: ефектне відео

Українські захисники продовжують стримувати окупантів, що безрезультатно намагаються просуватися на Донбасі. Серед загарбників у Донецькій області багато військових з ПВК "Вагнера".

У мережі з'явилося епічне відео, як Збройні Сили України знищують ворогів. "Холодноярці" ліквідували декількох "вагнерівців" біля Бахмута.

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Як ЗСУ знищують "армію" Пригожина на Донбасі

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" оприлюднив відео, на якому видно, як українські військові завдають потужного удару по позиції противника. Унаслідок цього вагнерівці зазнали втрат.

"Холодноярці" – військові з 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Входять до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

Українські захисники вдарили по "вагнерівцях": дивіться відео

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Ворог безрезультатно намагається захопити Бахмут

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко під час брифінгу розповів, що окупанти продовжують відчайдушні спроби захопити Бахмут. Однак щоразу зазнають поразки.

За словами Кириленка, найгарячішим залишається Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський напрямки. Ворог нищить там усе на своєму шляху.

Коли росіянам доводиться відступати на попередні позиції, вони фактично повністю руйнують прифронтові населені пункти. Голова ОВА додає, що окупанти знищили 60% Бахмута.

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