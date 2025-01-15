Йдуть відчайдушні оборонні бої, – військовий експерт про ситуацію на Донбасі

Противник веде інтенсивні наступальні дії на різних ділянках фронту. Окремо можна винести Курську операцію, де Збройні Сили виконують специфічні завдання і стягують дуже велику кількість окупантів, яку могли використати в Україні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, додавши, що чисельність цього угруповання становить 60 тисяч бійців. Основним напрямком для російської армії зараз залишається Донецький.

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Де найважча ситуація

За словами військового експерта, неможливо й недоцільно розділяти Покровський, Новопавлівський напрямки, район Великої Новосілки та Часів Яр, адже все це елементи однієї операції. Її мета – витіснити наші підрозділи з території цієї частини Донецької області.

У межах операції противник продовжує активні наступальні дії на всі згадані міста. Перебуваючи у критичній меншості, наші сили стримують ворога там, де вони можуть це зробити. Завдяки їхнім неймовірним зусиллям окупанти були змушені відмовитися від фронтальної атаки на Покровськ.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Росіяни діють на лівому та правому флангах від Покровська з метою просунутися вздовж траси й створити "систему нависання" над нею. Так шукають слабкі місця в обороні України, щоб перерізати трасу, а в майбутньому оточити Покровськ і перетворити його на ще одну Авдіївку", – розповів Сергій Грабський.

Така сама ситуація сформувалася в районі Великої Новосілки та Часового Яру, де противнику вдалося прорватися з півночі, створивши загрозу нависання і взяття в кліщі міста.

В районі Курахового наші війська ведуть відчайдушні оборонні бої з метою завдати максимального ураження силам противника. А також для того, щоб відвести підрозділи, які обороняються на південь від Дачного та закріпитися в іншому районі для вирівнювання лінії фронту,

– пояснив Сергій Грабський.

На Куп'янському напрямку противник розгортає досить активні бойові дії обмеженого характеру. Там Сили оборони також не мають достатньо особового складу, тому змушені виконувати навіть "непотрібні дії", бо іншого варіанту у них немає. Нестачу людей треба закривати певними резервами.

На інших ділянках фронту немає сенсу говорити про серйозну активізацію противника, особливо зважаючи на інтенсивність бойових дій на вище визначених ділянках фронту. Українська армія тримається там, де вона може триматися,

– наголосив військовий експерт.

До слова, через наближення окупантів до Покровська зупинила роботу шахта, яка видобувала коксівне вугілля. Це була єдина шахта в Україні, яка забезпечувала цю сировину для всієї сталеливарної промисловості країни. Тепер знадобиться імпорт.