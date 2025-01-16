Готуємось до стратегічних операцій, – генерал армії про ситуацію на фронті

На всій лінії боєзіткнення тривають важкі бої, а "найгарячіше" зараз біля Покровська. Там ворог атакує по всіх секторах, щодня намагається штурмувати та просуватися.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що окупанти намагаються захопити села біля Покровська. Їх просто стирають з лиця землі керованими авіабомбами.

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На Донеччині найскладніше

Є невелике просування ворога, контроль над деякими населеними пунктами можуть переходити "з рук в руки". Навіть якщо Збройні Сили змушені відходити з позицій, вони знищують велику кількість особового складу росіян. Мовиться про ліквідацію 300 – 500 окупантів щодня лише на цьому напрямку.

Ба більше, Україна знищує регулярну армію Росії, підготовлених бійців. Це не може не підривати обороноздатність країни-агресорки, яка вже не здатна вести такі активні бої по всій лінії фронту.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Щодо міста Курахове, то там йдуть секторальні бої. Збройні Сили не дають росіянам розгорнутися широким фронтом і починати рух до Дніпропетровщини. Але великих ресурсів, щоб наступати на Дніпро ворог не має", – наголосив генерал армії.

На жаль, артилерія, ЗРК, мінометні системи вже дістають до крайніх сіл Дніпропетровської області, що викликає занепокоєння. Тому можливі контрудари України по цих вогневих засобах. Росіян стримують від просування.

Міські бої постійно йдуть в районі Торецька. Вони дуже важкі, але ворогу не дають можливості розвинути активніший наступ. Біля Часового Яру також є просування, українські сили його зупиняють, відкидають росіян, але триває складна внутрішня міська боротьба.

Що відбувається на Харківщині

На Куп'янському напрямку ворог декілька разів намагався створити зону розгортання нових сил як модель відвертання уваги від Донеччини. Це потрібно для того, щоб Україна не перекидала сили на Схід, а залучала резерви на Харківщині.

Збройні Сили стоять біля річки Оскіл, росіяни заходять на окремі сектори, ми їх звідти витісняємо. Якщо погана погода, то ворог не має перспектив для просування, хоча продовжує формувати нові ударні групи,

– зазначив Микола Маломуж.

Йдуть позиційні, перемінні бої. Україна завдає контрударів та поновлює позиції. У Вовчанську працюють ефективні українські бригади, які атакують ворога, беруть в полон росіян. Противник не може виконати, поставлені тактичні завдання.

Одних з найважливіших секторів

На Курщині Україна не так давно використала нетрадиційну модель. Ворог передбачав, що ми атакуватимемо там, де він концентрує основні ударні сили. Але ми неочікувано вдарили по трьох секторах, на яких росіяни зосередили слабкі сили.

Там Україна знищує зокрема бійців з Північної Кореї. Вбитими й пораненими їхня кількість вже становить 4 тисячі. Це великі втрати для армії КНДР. Перспектив у Росії для них немає. Техніка, безпілотники дозволяють потужно нейтралізовувати противника.

Ми тримаємо фронт, готуємось до стратегічних операцій і не даємо ворогу реалізувати основні плани. Адже до інавгурації Трампа планувалося витіснити наші війська з Курщини та захопити Покровськ. Цього не вийшло,

– підсумував генерал армії.