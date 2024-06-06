В Силах оборони повідомили, що росіяни рвуться до життєво важливої траси на Костянтинівку

Російські війська зосереджують зусилля на прориві оборони в напрямку Покровська, Мирнограда та Селидового. Окупанти прагнуть підійти до життєво важливої траси на Костянтинівку.

Про бої на Донеччині розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Бої на Донеччині

Росіяни не полишають спроб просунутися на Донеччині та намагаються розвинути наступ.

Основні зусилля російських військ зосереджуються певно на намаганні прорвати нашу оборону і розвинути наступ в напрямку населених пунктів Покровськ, Мирноград та Селидове. Адже в районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога,

– сказав Назар Волошин.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", окупанти намагаються вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ. Таким чином вони хочуть розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки.

Ну і звісно, після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ – Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку,

– розповіли в Силах оборони.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на усій лінії фронту. За минулий тиждень там відбулося майже 220 атак. За минулу добу там відбулося 32 атаки, станом на ранок 6 червня 4 атаки було відбито і 6 боєзіткнень ще тривають.

Росіяни нарощують угрупування військ на північному кордоні

У Державній прикордонній службі заявили, що росіяни нарощують угруповання на північному кордоні з Україною. Там допускають можливий наступ на Сумську область або відкриття нового фронту у Харківській області.

Загроза для Сумської області зберігається. Однак для Харківщини вона більша, зважаючи на активність ворога, яку там зараз фіксують.

Однак ситуація в динаміці та постійно змінюється. Наприклад, на початку наступу ворога на Харківську область здавалось, що ворог одночасно буде готувати наступ і на Сумську область. Тоді загарбники формували наступальне угруповання "Курськ".