Ворог продовжує просуватися вперед: в Міноборони Естонії оцінили ситуацію на фронті в Україні

Попри значні втрати, російські війська в Україні продовжують поступово просуватися вперед і зберігають темп бойових дій. Водночас ознак участі північнокорейських солдатів у бойових діях в Курській області не виявлено.

Принаймні їх не фіксувало впродовж останнього тижня. Таку інформацію розповів начальник департаменту оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Яка ситуація на фронті

Згідно з оприлюдненою інформацією, російська армія впродовж останнього тижня зберігала аналогічний рівень активності на лінії фронту у порівнянні з минулими тижнями. У середньому відбувалося 168 обстрілів на день.

Зауважують, що попри повідомлення останнім часом західних та російських ЗМІ про наближення можливих мирних переговорів, це не відображається на полі бою, і окупанти продовжують війну на виснаження з великими втратами.

За даними естонського оборонного відомства, росіяни продовжують активно вербувати новобранців, зокрема в Санкт-Петербурзькому регіоні, де тим, хто вступає до війська, виплачують дедалі більші одноразові внески та підвищують зарплати.

У міністерстві припускають, що таким чином росіяни докладають зусиль, аби компенсувати втрати серед особового складу на передовій і сформувати нові підрозділи для продовження військових дій у 2025 році.

Також Герт Каю зазначив, що за минулий тиждень жодна зі сторін не досягла значних результатів на Курському напрямку.

Значних втрат територій не було, але й не було жодних здобутків, тому в певному сенсі можна говорити про патову ситуацію. Але і там тривають активні бойові дії,

– сказав він.

До слова, Сили спеціальних операцій ЗСУ теж кажуть, що у Курській області наразі не спостерігається присутність північнокорейських військ. Така ситуація там уже приблизно 3 тижні. Вочевидь до цього призвела дезорганізованість та відсутність згуртованості з російськими військами.