Напередодні 9 травня: полковник запасу описав, як почали діяти росіяни на фронті

Російським військовим поки що не вдалося здобути хоч якоїсь "великої перемоги" на фронті перед символічною датою для Путіна. Аби виправити ситуацію, у бій кидають усі сили.

Бойові дії активізувалися одразу на кількох напрямках. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом детальніше охарактеризував ситуацію на полі бою.

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Що відбувається на фронті

Ситуація на фронті не є легкою. Російські військові з новою силою тиснуть на українські позиції, прагнучи досягнути нових результатів до символічного для них "дня побєди". Однак є й інший важливий фактор, чому росіяни прагнуть захопити більше територій.

Росіяни на деяких напрямках посилити свій тиск. В районі Торецька та біля Часового Яру тривають серйозні бої. Вони намагаються витиснути наших військових з міст, сподіваючись за зупинку бойових дій. Тобто, щоб лінія розмежування проходила за містом,

– пояснив Роман Світан.

Саме тому окупанти з новою силою почали тиснути на Торецьк і Часів Яр. Вони мають великі надії, що зможуть відкинути українських військових за межі цих міст. До того ж це полегшить їм шлях на Костянтинівку.

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"Бої ведуться також на Куп'янському напрямку. Там є деякі хороші показники у нас, вдалося відбити кілька позицій і погіршили становище росіян на правому березі (Осколу – 24 Канал). Росіяни також намагаються посилити тиск на Білогорівку – хочуть до 9 травня захопити Луганщину, бо не буде про що доповідати Путіну", – зазначив полковник запасу.

За останні кілька днів активізувалися росіяни і на Покровському напрямку, зокрема біля Котлярівки, прагнучи вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Втім українські військові тримають ситуацію під контролем.

Зауважимо, що Владімір Путін оголосив так зване "перемир'я" з 8 по 11 травня з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. На цей період Росія обіцяє зупинити усі бойові дії.