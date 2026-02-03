Росія у цьому дуже відстає: військовий сказав, що може змінити правила гри на фронті у 2026 році

У DeepState повідомили, що протягом січня 2026 року росіяни захопили майже вдвічі менше українських територій, ніж у грудні чи листопаді минулого року. Стратегія ворога на полі бою вже не дає таких результатів.

Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТРО Тарас Березовець зауважив 24 Каналу, що окупанти відчувають нестачу живої сили. Також почало давати результат нарощення застосування українських засобів ураження на полі бою, БпЛА, НРК і так далі.

У чому окупанти відстають від ЗСУ?

Тарас Березовець розповів, що ЗСУ досягнули рекордних показників знищення живої сили та техніки ворога наприкінці 2025 – на початку 2026 року. Ця статистика зростатиме далі.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що потрібно ліквідовувати до 50 тисяч окупантів щомісяця. Ця ціль може бути досягнута у випадку збільшення кількості підрозділів безпілотних систем і нарощення наземних роботизованих комплексів.

2024 – 2025 роки стали "гейм-ченджерами" у плані застосування систем БпЛА. Прогнозую, що 2026 рік стане "гейм-ченджером" щодо використання саме НРК. Тут Україна має лідерство. Наш ворог відстає від нас,

– підкреслив підполковник.

За його словами, слід нарощувати нову складову, яка дозволяє уражати живу силу і техніку ворога, евакуювати поранених, проводити заходи мінування, розмінування, розвідувальні, логістичні місії.

Що відбувається на полі бою?