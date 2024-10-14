Військовий відповів, чи має Росія зараз сили на масштабний наступ
На фронті ситуація залишається складною. На деяких напрямках бої стали інтенсивнішими, ніж кілька днів тому, ворог атакує на Вовчанському, Курахівському, Покровському та інших напрямках.
Експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко для 24 Каналу пояснив тактику ворога і чи здатний він на широкомасштабні наступальні дії.
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Де основні проблеми росіян
Наразі в окупантів є дві переваги на фронті – кількість авіації та кількість артилерійських пострілів, але від тактики "м'ясних штурмів" вони не відмовились.
Через щоденні втрати в них періодично відчувається нестача живої сили, до того ж є проблеми з додатковим набором охочих. Відповідно до статистики, за просування на кілька метрів української землі росіяни платять величезною кількістю людського ресурсу.
Разом з людським ресурсом ворог відчуває значний дефіцит техніки. Про це, зокрема свідчить і тактика їхніх штурмів з використанням живої сили та мінімальним застосуванням техніки на першій лінії.
Ті темпи, якими росіяни зараз рухаються, не виправдовують людських втрат. Якщо так буде далі, в них закінчиться все російське населення набагато раніше, ніж ті дійдуть до середини Дніпра,
– додав військовий.
Він наголосив, що аби зупинити просування ворога на лінії фронту, Україні потрібні західні літаки; достатня кількість снарядів, якими можна стримувати ворога і не допускати до відстані стрілецького бою, та далекобійні високоточні засоби для знищення російських складів на території ворога.