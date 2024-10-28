Бої на Харківщині: комбат оцінив, чи зможуть росіяни форсувати річку Оскіл

Російські війська хочуть максимально закріпитися на лівому плацдармі, а населений пункт Кругляківка – це найбільш приманлива для них ділянка. Повною мірою зробити це ворогу не вдається. Адже Сили оборони України активно протидіють, впливають на противника шляхом об'єднаного ураження безпілотними системами.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, додавши, що ті позиції, на які противнику вдалося зайти й закріпитися, в переважній більшості вже вибиті українськими Силами оборони.

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В чому полягає задум росіян

Нині на Харківщині тривають активні бої, робота проводиться титанічна. Кількість тих сил й засобів, які противник застосовує на вузькому відтинку, дуже велика. Втрати, які є у ворога – неспівмірні до тих результатів, які він отримує на полі бою.

"Моє суб'єктивне бачення в тому, що задум противника – закріпитися й оцей вузький виступ, який росіянам вдалося здобути, максимально розширити з подальшим виходом на Куп'янськ-Вузловий. Бо лише при володінні лівобережною Куп'янщиною противник може приступити до підготовчої роботи щодо форсування річки Оскіл", – зазначив Федоренко.

Військовослужбовець спрогнозував, що в короткостроковій перспективі, зокрема до нового року, виконати ці завдання російські війська не зможуть. За переконанням Федоренка, це на поточний момент не є можливим.

Річка Оскіл: дивіться на карті

Форсування річки Оскіл – складне завдання

Федоренко пригадав, як у 2022 році під час харківського контрнаступу річку Оскіл форсували українські військові. Тоді, з його слів, це стало дуже складним випробуванням, яке вдалося досягти завдяки відвазі особового складу та правильному управлінню старшого офіцерського складу ЗСУ. Однак, чи вдасться Оскіл форсувати російським угрупованням – нині під питанням.

Сьогодні з урахуванням різних безпілотних засобів, які допомагають завдавати високоточні ураження, форсування такої прудкої річки як Оскіл для противника може бути завданням, яке він не виконає навіть за наявності достатньої кількості сил та засобів,

– зауважив Федоренко.

Нагадаємо, що російські війська продовжують наступ на Харківщині та хочуть окупувати Куп'янськ. Для цього їм потрібно буде форсувати річку Оскіл. Військовий 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ вважає, що навряд чи росіянам вдасться вдало виконати це завдання. Він пояснив, що для того, аби почати форсувати Оскіл, ворогу необхідно буде повністю витіснити українські війська за річку.

В українському Генштабі повідомили, що станом на ранок 28 жовтня на Куп'янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.