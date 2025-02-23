Росіяни готуються до масштабного штурму: у Нацгвардії розповіли про плани ворога

Російські війська зменшили кількість штурмів на Лимано-Куп'янському напрямку. Водночас окупанти накопичують сили для більш масштабного наступу на Харківщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командира екіпажу безпілотників "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрія Отченаша в ефірі телемарафону.

Читайте також У Куп’янську росіяни поцілили дроном в автомобіль поліції: є поранені правоохоронці

Що зараз відбувається на Харківщині

За останній період часу кількість штурмових дій на Лимано-Куп'янському напрямку зменшилася.

Вони накопичують свій особовий склад і в якомусь недалекому майбутньому будуть проводити штурмові дії більш масштабного типу. Ми до цього готові,

– пояснив Андрій Отченаш.

За його словами, противник намагається розширити плацдарм на річці Оскіл. Однак Сили оборони, зокрема бійці бригади "Рубіж", роблять усе можливе, щоб цього не допустити. Військовий підкреслив, що кількість знищеного особового складу противника "дійсно вражає".

У нас кожного дня є знищений противник, при тому дуже часто навіть без будь-яких стрілецьких боїв, тобто власне завдяки безпілотним авіаційним комплексам, завдяки наземним дронам, завдяки будь-якій системі, де безпосередньо боєць не бере участь в бойових діях,

– сказав командир екіпажу безпілотників.

Андрій Отченаш додав, що найближчим часом військові очікують масовані штурми з боку окупантів із залученням військової техніки. Під час попередніх атак ворог вже використовував автомобілі "УАЗ", "Жигулі" та мотоцикли, після чого зазнавав поразки на замінованих територіях.