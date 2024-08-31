В ЗСУ заявили, що росіяни заводять у Вовчанськ підрозділ кадирівців "Ахмат"
Ворожі війська заводять у північну частину Вовчанська в Харківській області підрозділ кадирівців "Ахмат".
Про це розповів речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Варто зазначити, що підрозділ "Ахмат" особисто підпорядковується голові Чечні Размзану Кадирову.
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У Вовчанськ заводять кадирівців
За словами Саранцева, "Ахмат" навряд чи виконуватиме справжні бойові задачі, а замість цього вже традиційно обмежиться самопіаром.
Враховуючи попередній "бойовий" досвід цього підрозділу, навіть командування окупантів не покладає на них серйозних надій…
– сказав речник ОТУ "Харків".
До слова, раніше в ОТУ "Харків" повідомляли, що росіяни намагалися прорватись танками та МТЛБ у центр Вовчанська, але зазнали втрат і відійшли.
Загалом, за словами військових, на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.
Зверніть увагу! 30 серпня керівник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що Вовчанськ зруйнований на 90%. Зараз там залишилось лише 20 мешканців.