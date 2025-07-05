Близько десятка боїв щодня, ворог намагається тиснути кількістю, – Сирський про Харківщину

Головнокомандувач ЗСУ провів роботу в підрозділах на Харківщині. Зокрема, обговорив із командуванням підрозділів шляхи посилення оборони.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Олександра Сирського.

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Ситуація на Харківщині

Сирський повідомив, що на Південнослобожанському напрямку ЗСУ протягом минулого тижня відбивали загалом понад 60 ворожих штурмів. За його словами, близько десятка боїв точаться щодня й надалі.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що обговорив із командуванням підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України шляхи посилення стійкості оборони. Відповідно до його слів, він з'ясував першочергові потреби та запити наших військових та віддав вказівки для вирішення проблемних питань.

Росіяни намагаються тиснути кількістю, однак ми маємо бути напоготові, застосовувати дієві тактичні й технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників,

– ідеться в повідомленні.

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До слова, загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення, про що повідомили в Генштабі зранку 5 липня.

За уточненою інформацією, вчора ворог завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 14 ракет та скинув 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6312 обстрілів, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5250 дронів-камікадзе.