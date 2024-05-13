Росіяни масштабуватимуть наступ на Харківщині за однієї умови: огляд фронту від Світана

Ворог намагається атакувати прикордоння Харківської області, за останній час їм вдалося зайти в кілька населених пунктів. Однак є сценарій, коли росіяни спробують використати цей відтинок фронту не лише як відволікаючий маневр, а як повноцінний плацдарм.

Його пояснив в щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

Дивіться також Будували, але не так щільно через обстріли, – голова МВА про фортифікації біля Вовчанська

Бої на Харківщині

Росіяни продовжують наступати в Харківській області. З 12 на 13 травня ворог просунувся в три населені пункти.

Світан пояснив ситуацію із тамтешніми оборонними спорудами. Справа тому, що по межі з Білоруссю оборонна лінія відбудовувалася буквально по кордону. Однак під час зведення фортифікаційних споруд на кордоні з Росією, ворог обстрілював бригади, які там працювали, і не підпускав їх близько до кордону. Працювали дронами, артилерію, мінометами – на відстані близько семи кілометрів.

Тому в районі Чернігівської, Сумської областей довелося відбудовувати лінії оборони на глибині декількох кілометрів від кордону, аби уникнути масових обстрілів,

– додав полковник в запасі.

Хто воює на Харківщині

Аналітики Deep State зауважують, що орієнтовно на півночі Харківської області працюють 5 російських батальйонів, серед яких є також загін "Африканського корпусу".

Військовий аналітик пояснив, що росіяни заманюють жителів африканських країн коштами та російськими паспортами.

Зараз ворог активно працює над тим, щоб залучати іноземців з кількох десятків країн.

Їх намагаються зібрати в інтернаціональні легіони і кидають переважно на убій. 5 батальйонів на таку ширину фронту – це нереальні речі, людей женуть вмирати,

– додав Світан.

Він пояснив, що п'ять батальйонів – це дві тисячі осіб, які наступають, та дві тисячі осіб в резерві. Цього достатньо, аби скувати українські війська, змусити вивести резерви.

Полковник в запасі пояснив, що збільшувати контингент росіяни будуть там лише у випадку, якщо уже залучені батальйони отримають певний успіх, здійснять прорив. Тоді будуть перекидати війська, аби розвивати успіхи і намагатися вийти на оперативний простір.

Ситуація на Донеччині

Ворог продовжує шалено тиснути на східний напрямок. В районі Красногорівки ЗСУ заблокували окупаційну армію, взяли в так званий вогневий мішок.

Росіяни зайшли в район місцевого заводу, а українська артилерія тепер не дозволяє їм ні просуватися далі, ні втекти назад.

Тобто знищення росіян на цьому заводі або їхня здача в полон – це просто справа часу,

– додав військовий експерт.