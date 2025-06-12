Опинилися у западні: командир полку "Ахіллес" розкрив дії росіян на Харківщині

Російські окупанти намагаються тиснути на різних ділянках на Харківщині. Сили оборони України успішно стримують ворога. І подекуди є більш ніж гарні успіхи.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що ситуація на Харківщині залишається активною. Ворог почав наступальну кампанію ще навесні і досі намагається хоча б десь продертися вперед.

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Що відомо про бої на Харківщині

Як наголосив Федоренко, ворог намагався атакувати в районі Липецької громади на Харківщині. Там вдається успішно його стримувати. Також окупанти пробують нарощувати зусилля біля Вовчанська, однак і там все без успіхів.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться карту бойових дій

Наприкінці 2024 року росіянам вдалося зайняти правобережний плацдарм в районі Дворічної. Вони так і не змогли налагодити там штатні понтонні переправи. Ворог змушений переправляти ресурси човнами та плотами через річку Оскіл, через що у них значні втрати.

Противник втрачає значний ресурс під час проходження річки. Вона перебуває під вогневим контролем. Ворог пробував навести штатні понтонні переправи, але лише полк "Ахіллес" знищив 6 мостоукладників. Плюс тут також працюють інші підрозділи. Тому ворог не отримав можливості навести штатну переправу, яка б дала можливість забезпечити угруповання необхідною кількістю сил та засобів, боєприпасами тощо,

– сказав Федоренко.

В районі Куп'янська ворог також більш ніж активний, але там вдається прораховувати його наміри та стримувати. Також окупанти намагаються розширити свій клин в напрямку Ківшарівки та Загризового на лівому березі річки Оскіл.

Їм це потрібно, щоб розширити клин та ближче підтягнути вогневі засоби. Наразі ворог блокований, успіху не має. Хочемо окремо підкреслити взаємодію і роботу з 1 бригадою оперативного призначення "Буревій". Дуже міцна бригада Нацгвардії, яка ефективно воює та здобуває необхідні результати на полі бою. Зокрема завдяки підтримці від полку "Ахіллес",

– підкреслив військовий.

Ворог потрапив в западню

За словами військового, з минулого тижня на одній з ділянок ворог потрапив в западню. Вони не мають можливості отримувати провізію та боєкомплект. Там вже зафіксували випадок, коли один окупант вбив іншого.

Зафіксували через перехоплення, що один окупант вбив іншого та їв його десь тиждень до того моменту, доки не отримав додаткову провізію. Це вкотре підкреслює абсолютну нелюдяність ворога. Також вони використовують загороджувальні загони; вбивають тих, хто відмовляється виконувати бойові завдання,

– розповів Федоренко.

Були й такі випадки, коли окупант вийшов з передньої лінії, але його вже подали як "200". Його просто знищили, щоб не возитися з документами.