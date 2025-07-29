Росія створює "смугу смерті" на Півдні України, – Волошин
- Російські сили завдають найбільше ударів дронами-камікадзе на Херсонському напрямку, використовуючи до 250 FPV-дронів на добу, сказав Владислав Волошин.
- Ворог намагається створити "смугу смерті" на Херсонському та Запорізькому напрямках, завдаючи авіаударів по населених пунктах та знищуючи українські можливості для оборони.
- Противник завдає щоденних ударів по правому берегу Херсонщини, зокрема по населених пунктах Одрадокам'янка і Львове.
З усього фронту саме на Херсонському напрямку окупанти завдають найбільше ударів дронами-камікадзе. Ворог також намагається створити так звану "смугу смерті" на південних відтинках лінії бойового зіткнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина для "Радіо Свободи".
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Яка ситуація на фронті на Півдні України?
Владислав Волошин зазначив, що на Херсонському напрямку російське військо використовує до 250 FPV-дронів на добу
Це доволі велика кількість. Наприклад, на двох запорізьких напрямках ворог застосовує, наприклад, 190 – 200 дронів. Тобто на Херсон і населені пункти, які розташовані поблизу нього, припадає 200 – 250 ударів такими дронами,
– пояснив військовий.
Полковник також зауважив, що противник не припиняє щодня завдавати авіаударів по правому берегу Херсонщини, зокрема по таких населених пунктах, як Одрадокам'янка і Львове.
"Ворог взагалі намагається створити таку "смугу смерті" вздовж лінії бойового зіткнення у нас в тилу – на Херсонському та Запорізькому напрямках. Тобто, щоб на узбережжі було якнайменше і будівель, і людей, і взагалі споруд, де можна тримати оборону", – зазначив Волошин.
За словами речника Сил оборони Півдня України, все, що підходить до українських позицій та до річки Дніпро, противник намагається вразити FPV-дронами та артилерією.
До слова, у Генштабі ЗСУ у зведенні з фронту 29 липня станом на 16:00 розповіли, що на Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми, ще два – тривають. Авіаудару зазнала Ольгівка.