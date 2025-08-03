Інформація про нібито захоплення росіянами Кам'янського в Запорізькій області не відповідає дійсності. Водночас ворог знищив позиції українських військ в середині населеного пункту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Що зараз відбувається у Кам'янському?

Владислав Волошин зазначив, що місто Кам'янське розташоване географічно приблизно за 25 – 27 кілометрів від околиці Запоріжжя.

І сьогодні в Кам'янському є ворог. Проте і Сили оборони також є в цьому населеному пункті. Наші позиції залишаються в місті, зберігаючи позиції на північній і північно-східній східній околицях,

– наголосив він.

Військовий додав, що тепер українські захисники намагаються відбити позиції, втрачені у Кам'янському.

Ми намагаємося відбити ті позиції, які втратили, і, будемо сподіватися, виб'ємо ворога. Адже Сили оборони доволі потужно намагаються відбити ці позиції. Крім того, противник і не захоплював повністю Кам'янське. Просто знищив позиції в середині населеного пункту. Тому нам довелось відійти на околиці. А зараз ми намагаємося відновити ситуацію на фронт,

– заявив речник.

Волошин пояснив, що Кам'янське розділяла річка: на одному березі була захоплена ворогом територія, а на іншому – позиції українських військ. Однак через удари авіації та артилерії противника українським силам довелося відступити на околиці.

За його словами, нині Сили оборони планують повернутися до позицій біля річки.