Воїни ЗСУ знищили ворожу штурмову групу разом з технікою на Куп'янському напрямку

Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили ворожу штурмову групу на Куп'янському напрямку. Військові розбили техніку росіян та зачистили їхні окопи.

Про це 24 Канал пише з посиланням на пресслужбу бригади.

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ЗСУ зупинили штурм окупантів на Куп'янському напрямку

Російські війська вирушили штурмувати українські позиції, застосувавши два броньовані багатоцільові транспортери. Їх засікла аеророзвідка Князівської бригади.

Українські бійці вразили один МТЛБ ще до того, як окупанти почали з нього виходити. З іншого тягача ворожа піхота встигла вийти. Росіяни зайняли позиції в сірій зоні.

Під час відходу транспортного засобу підрозділи бригади знищили і його. Окупанти не змогли евакуюватися і, як наслідок, були ліквідовані українськими воїнами – ЗСУ змогли зачистити ворожі траншеї та бліндажі.

Як зазначають військові, росіяни активно використовують невеликі штурмові групи, аби наблизитися до позицій ЗСУ та спробувати їх захопити. У більшості випадків їм це не вдається. Окупанти натомість здаються в полон ЗСУ.

Так нещодавно в районі Куп'янська українські десантники взяли в полон італійця Джанні Ченні. Він працював у піцерії в у Росії, а пізніше добровільно долучився до ворожого війська.