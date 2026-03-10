Ішли 20 кілометрів за дроном: спецпризначенці поліції вивели та евакуювали людей із Куп'янська

Спецпризначенці поліції Харківщини за допомогою аеророзвідки вивели людей з Куп’янська у Харківській області. Цивільні 20 кілометрів ішли за дроном, щоб дійти до безпечної точки, звідки їх евакуювали.

Про це повідомили у полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.

Як спецпризначенці поліції вивели людей із Куп'янська?

Поліцейські розповіли, що до командного пункту полку поліції особливого призначення надійшло звернення від представників 425 бригади з проханням допомогти евакуювати цивільних мешканців із небезпечної території міста Куп'янськ.

До операції залучили пілотів аеророзвідки ППОП та сили стрілецького батальйону. За допомогою дронів спецпризначенці змогли вивести шістьох цивільних до визначеної безпечної точки.

Щоб урятуватися, людям довелося долати понад 20 кілометрів пішки через небезпечну територію за заздалегідь погодженим маршрутом. Увесь цей час їхній шлях контролювали оператори БпЛА, за допомогою світлових вказівників з мавіка вказуючи шлях для людей, фактично ведучи людей до безпеки з повітря,

– розповіли у поліції.

Після виходу до визначеної точки цивільних евакуювали броньованим транспортом до Шевченкового, де їх передали волонтерам для подальшого розміщення та розв'язання побутових питань.

Як спецпризначенці поліції виводили людей з Куп'янська / Відео полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області

"За цими кілометрами – страх, виснаження і надія дійти. І шість врятованих життів, заради яких ця операція була варта кожного кроку", – зазначили спецпризначенці поліції.

Яка ситуація у Куп'янську зараз?