Росія йде вперед на Курщині та штурмує на Сході: карта боїв на 10 березня

Наступ окупантів триває. Українські бійці мужньо тримають оборону по всій лінії фронту.

На фронті тривають запеклі бої. За останню добу відбулося 151 бойове зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Де ворог був найбільш активним

На Харківському напрямку наші війська відбили 6 атак ворога в районі Вовчанська.

Противник атакував у районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового.

Ворог штурмував біля Загризового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка.

Росіяни пробували просунутися біля Новолюбівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські воїни за добу відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та в напрямку Серебрянки.

Окупанти атакували у напрямку Серебрянки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку загарбник 4 рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та в бік Ступочок і Білої Гори.

Окупанти намагалися просунутися у районі Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне.

Противник атакував біля Торецька: дивіться на карті

Зверніть увагу! В ЦПД зазначали, що Сили оборони мали у Торецьку певні успіхи.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.

Агресор штурмував у районі Даченського: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 5 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

Росіяни пробували прорватися біля Костянтинопіля: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Привільного наші оборонці відбили 9 штурмових дій окупантів.

Ворог штурмував у напрямку Гуляйполя: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку противник 4 рази йшов вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків.

Противник атакував біля Щербаків: дивіться на карті

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 27 атак російських загарбників.