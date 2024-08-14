Непоінформованість США, солдати у цивільному та азарт, – NYT про планування Курської операції
Джерело:NYT
Трохи більше як тиждень тому Україна розпочала операцію у Курській області. Вона була спланована і здійснена у повній таємниці, аби врешті змінити динаміку війни.
Журналісти The New York Times зазначають, що операція здивувала навіть найближчих союзників Києва, включно зі Сполученими Штатами. Однак зрештою вона розширила межі дозволеного використання західної військової техніки на території Росії.
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Як планувалася операція у Курській області
Видання зазначає, що для Росії наступ на Курську область був таким же неочікуваним як "марш Пригожина" на Москву у 2023 році. Журналісти називають це "великою авантюрою". Якщо ЗСУ зможуть втримати територію у Курській області, то це завдасть удару по Путіна та буде розмінною монетою для будь-яких переговорів.
Офіційні особи США розповіли, що їм не було відомо про операцію у Курській області. Можливо, Україна побоювалася, що американці спробують переконати посадовців скасувати наступ, а можливо причиною була стурбованість України витоками інформації.
Водночас ЗСУ також використовували транспортні засоби, зброю та боєприпаси, надані США, попри слова Байдена, що Україна може використовувати зброю американського виробництва в Росії лише для обмежених ударів самооборони.
Наступ був неочікуваний
Карти поля бою, складені незалежними аналітиками, показують, що солдати з бригад, які довго воюють на Сході, перед початком операції непомітно перемістилися в Сумську область. Росіяни бачили це, керівництву навіть подали звіт, що "сили, що були виявлені та розвіддані вказували на підготовку атаки". Проте їм прийшло розпорядження не панікувати.
Мало хто очікував, що Україна зможе розпочати новий наступ. Керівництво перекинуло частини бригад у район Сум під приводом навчання та отримання нової техніки. В регіон стягували важке озброєння, а солдати ховалися у будинках. Офіцерам наказали уникати військової форми під час входу в міста.
Деяким підрозділам повідомили про завдання лише в останній момент.
Успіх планування операції
У Курській області було менше протитанкових ровів, протитанкових пірамід, бойових позицій з людьми. Також виявилося, що Росія встановила у Курській області менше мін, ніж на окупованих українських територіях.
Незадовго до обіду 6 серпня російська влада стверджувала, що близько 300 солдатів, понад 20 бойових броньованих машин і 11 танків з 22-ї механізованої бригади ЗСУ переправилися в країну. Але ці перші повідомлення були зустрінуті знизуванням плечима,
– пише NYT.
Дезінформація та пропаганда стали ще одним фронтом у цій війні, і ніхто не вважав, що таке вторгнення мало тактичний сенс.