Росіяни видають за "удари по ЗСУ у Курській області" кадри, зняті на Харківщині та Донеччині

Російські військові та пропагандисти видають за нібито "удари по ЗСУ у Курській області" кадри, зняті раніше в Харківській та Донецькій областях

Міноборони Росії та пропагандистські ЗМІ активно розповідають про "успішне відбиття" наступу ЗСУ в Курській області. Для цього вони використовують кадри авіаударів.

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Російські пропагандисти використовують старі кадри

Журналісти зазначають, що найчастіше це дійсно кадри, зняті в Курській області. Водночас разом із ними російські військові показують старі відео, зняті на території України і які не мають відношення операції на Курщині.

Так, 15 серпня телеканал "Звезда" Міноборони Росії показав нібито "розгромлені приховані опорні пункти ЗСУ у Курській області". В опублікованому відео зафіксовано удар по будівлі, однак цей будинок розташований не в Курській області Росії, а в Харківській області України.

У травні 2024 року відео вже потрапляло у російські військові телеграм-канали: тоді його описали як "Удар авіабомби ОДАБ-1500 у Вовчанську" по українським позиціям. Заступник директора російської програми Фонду захисту демократії Джон Харді опублікував геолокацію цієї будівлі: південна частина Вовчанська, раніше там розташовувався коледж,

– йдеться в матеріалі.

Російські військові не вперше видають за "удари по силах ЗСУ в Курській області" кадри, зняті в інших місцях та в інший час. До прикладу, видання The Insider писало, що 10 серпня Міноборони показувало удари, завдані у Кремінній та Часовому Яру – їх також називали "ударами під силу ЗСУ в Курській області".

А 9 росіяни показали кадри із Сумської області, зняті місяць тому – ще до того, як українські війська взагалі увійшли на територію Росії.

До слова, раніше стало відомо, що Україна змогла взяти у полон понад сотню російських загарбників з Курської області. Наразі, за даними західної преси, між Києвом і Москвою тривають переговори стосовно їхнього обміну.