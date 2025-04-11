Потужна робота: бійці ССО взяли у полон на Курщині 14 російських солдатів

Українські військові із ССО продовжують невпинно працювати у Курській області. Цього разу бійцям вдалося взяти у полон 14 російських окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Що відомо про взяття в полон 14 росіян

Військові розповіли, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом останніх декількох днів взяли в полон 14 російських військових, в тому числі й трьох офіцерів, на території Курської області Росії.

Оператори ССО проводили серію спеціальних дій на Курщині. Під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон,

– зазначили у ССО.

Захисники також наголосили, що внаслідок спланованих та злагоджених дій також було знищено близько 30 військовослужбовців армії окупантів.

"Завдання виконані без втрат. Всі військовополонені вже дають свідчення", – резюмували спецпризначенці.

До слова, раніше у Силах спеціальних операцій повідомляли, що взяли в полон 2 російських військових у Курській області, коли ті йшли штурмувати українські позиції. Також захисники ліквідували кількох окупантів у бліндажі.