Валять ордою, як у часи Другої світової, – у ЗСУ про сильну зміну тактики росіян на Курщині

У Курській області тривають запеклі бої. Там українські воїни стримують натиск ворога, який намагається витіснити наші сили з території Росії до кінця січня. У ЗСУ вказали на значну зміну тактики окупантів.

Курська операція триває вже понад 5 місяців. За цей період втрати ворога у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч – убитими, передає 24 Канал із посиланням на ДШВ.

Дивіться також В ОСУВ "Хортиця" кажуть, що Сили оборони не покидали Курахове

Ворог змінив тактику на Курщині

За словами командира десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Єгора Ноздрякова, кілька останніх тижнів Росія проводить інтенсивні штурми українських позицій. Ворог атакує сотнями людей, великою кількістю техніки за підтримки авіації, яка масовано бомбардує район КАБАми.

Ноздряков зазначив, що тактика росіян на Курщині дуже змінилася. Якщо раніше окупанти атакували малими групами, то тепер кидають на штурми одразу велику кількість солдатів.

Вони нагнали сюди свого м'яса і проводять штурмові дії великою кількістю людей...Просто валять ордою, як у часи Другої світової, по 20-30 людей,

– поділився військовий.

Командир зауважив, що така тактика на певних ділянках має успіх. Окупанти викликають на себе артилерійський вогонь і FPV-удари. Заскакують в посадки і вже там вступають у бій з українськими піхотинцями і штурмовиками.

"Зараз одне із завдань – збільшення кулеметних засідок, нарощення позицій і кількості особового складу", – пояснив військовий.

Ноздряков вказав на величезну роль дронів через нестабільний зв’язок.

Визначальним є ще артилерійські системи, особливо з касетними боєприпасами. "Касетки" – дуже ефективний і потрібний засіб, але лімітований. Дві-три гармати і половина з цих численних колон, яка йде полями по 20 – 30 людей, буде знищена,

– розповів командир.

Зазначимо, що на Курщині нашим воїнам протистоїть 60-тисячне угруповання.