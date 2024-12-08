У Курській області триває операція Збройних сил України. Ця невелика ділянка фронту є передвісником катастрофи, що насувається на ворога.

Річний наступ окупантів на Україну починає слабшати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Чому росіянам пророкують катастрофу

Так, видання наводить статистику: на одній з ділянок площею 5 кілометрів квадратних у Курській області нараховується близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів. Україна ж втратила лише близько 20 одиниць.

Аналітики зауважують, що втрати 4:1 на користь України не є чимось незвичайним. Фактично, це лише трохи вище, ніж загальне співвідношення втрат 3:1 за всю війну: 14 500 знищених російських машин проти 5 200 українських.

Forbes зазначає, що Росія розраховує, що інавгурація Трампа 20 січня відкриє нову і нестабільну еру у відносинах США з Україною. Щоб не трапилося, Путін хоче контролювати Курську область до цього часу повністю. Тому він дав російській армії завдання витіснити ЗСУ до лютого. Для цього ворог залучив 60 тисяч російських і північнокорейських військ та найкращі зразки важкого озброєння.

Окупанти щодня втрачають від 1200 до 2000 військових убитими та пораненими, що значно перевищує темпи мобілізації в Росії. При цьому ворогу вдається досягати незначного просування.

Особисто я вважаю ці успіхи здебільшого провалом російської армії. Вони кидають цілі дивізії безпосередньо в бій і просуваються на кілька (кілометрів – 24 Канал), зазнаючи при цьому абсолютно катастрофічних втрат,

– написав аналітик Ендрю Перпетуа.

Forbes пише, що якби щось могло змінити ситуацію для Росії, то це було б раптове припинення допомоги США Україні на початку наступного року.