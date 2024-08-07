У Міноборони Росії та місцевої влади різняться версії щодо боїв у Курській області, – ISW

Виконувач обов'язків губернатор Курської області Алєксєй Смірнов і кілька російських військових блогерів заявили, що в регіоні тривають бойові дії. Водночас в Міноборони Росії та ФСБ сказали, що рейди відбили.

Нагадаємо, що Міноборони Росії відправило резерви російського угруповання військ задля того, щоб відбити атаку на Курську область. Окупанти також заявляють про нібито знищення 16 одиниць техніки ЗСУ.

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Які в Росії версії подій у Курській області

Міноборони Росії і ФСБ заявили 6 серпня, що російські прикордонні війська і співробітники ФСБ відбили кілька рейдів ЗСУ. Українські війська нібито здійснили серію атак на російські позиції поблизу Ніколаєво-Даріно і Олешня Курської області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 серпня, показують пошкоджену бронетехніку приблизно за сім кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки. Російські джерела стверджують, що це українська техніка, але Інститут вивчення війни не може сказати точно, чия вона насправді.

Російські військові блогери розповідають, що українські сили атакували з двох напрямків: від пункту пропуску "Суджа" і від селища Нове в напрямку Ніколаєво-Даріно.

Водночас Міноборони Росії зазначило, що резервні сили і елементи чеченського спецназу "Ахмат" брали участь у відбитті рейдів, але ці твердження залишаються непідтвердженими. У відомстві також заявили, що російським силам буцімто вдалося знищити 16 українських бронемашин та завдати ударів у відповідь по позиціях ЗСУ в Сумській області.

Російські військові блогери опублікували відео, яке нібито показує наслідки українських рейдів. Однак більшість пошкоджень на відео виглядають як результати звичайних обстрілів, що не вказує на наземні бойові дії в районі.