ЗСУ вивели з ладу третій міст у Курській області: росіяни поруч поставили понтон

Міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області у селі Кариж став практично непридатним для проїзду важкої техніки після нових ударів ЗСУ.

Вигляд мосту можна побачити на нових супутникових знімках, які зробили у неділю, 25 серпня. Раніше керівник Центру протидії дезінформації (при РНБО) Андрій Коваленко заявляв, що ворожі бійці уже майже потрапили в оточення в Курській області.

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Третій міст остаточно "вийшов з ладу"

На опублікованому знімку також можна побачити, що російські військові спорудили поряд із мостом тимчасову понтонну, а також човнову переправу. Понтонний міст на фото частково занурений у воду – можливо, він також уже встиг зазнати атаки.

Українські військові фактично знищили третій міст через Сейм / Фото: "Радіо Свобода"

Раніше українська армія вже завдала ударів по двох інших понтонних переправах, побудованих Росією через річку Сейм після того, як Україна зруйнувала чи пошкодила мости у цьому районі. Зараз ЗСУ перерізають шляхи постачання річкою Сейм, щоб ізолювати місце боїв у Глушківському районі.

Раніше оборонці вже вивели з ладу мости у Глушковому та районі села Званне.

Міст розташований біля села Кариж / Фото: DeepState

До слова, ввечері 25 серпня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ просунулись у Курській області від 1 до 3 кілометрів, взяли під контроль ще два населених пункти. Наразі тривають активні бойові дії щодо ще одного населеного пункту.