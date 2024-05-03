Чи є російські військові в Часовому Яру: в Силах оборони розповіли про ситуацію в місті

Російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр на Донеччині. Водночас наразі ворог не перетинав рубежі і кордони міста.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація біля Часового Яру

Щоб захопити місто, російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Окупанти активно штурмують ці селища, щоб "взяти в лещата Часів Яр".

Противник не полишає спроб тиснути на Часів Яр, виконуючи певні дедлайни. Сили оборони контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає, ворог не перетинав рубежі і кордони міста,

– наголосив Волошин.

Також на цьому напрямку ворог завершує своє перегрупування, а неподалік Білогорівки заводить додаткові штурмові групи.

Випалена земля

За минулу добу було зафіксовано 82 мінометних та артилерійських обстріли, а на сьогоднішній ранок вже було зафіксовано 29 обстрілів. Росіяни, ймовірно, готують підґрунтя для наступної хвилі штурмів.

За словами Назара Волошина, на цьому напрямку триває боротьба за контроль логістичних маршрутів.

Загарбники намагаються методом випаленої землі знищувати всі наші взводні опорні пункти і саме місто Часів Яр. Однак наші воїни стримують ворога та стабілізують ситуацію на цьому напрямку,

– підсумував він.

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