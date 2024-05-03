Чи є російські військові в Часовому Яру: в Силах оборони розповіли про ситуацію в місті
Російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр на Донеччині. Водночас наразі ворог не перетинав рубежі і кордони міста.
Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Читайте також Щоб встигнути до 9 травня: росіяни змінюють тактику біля Часового Яру
Яка ситуація біля Часового Яру
Щоб захопити місто, російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Окупанти активно штурмують ці селища, щоб "взяти в лещата Часів Яр".
Противник не полишає спроб тиснути на Часів Яр, виконуючи певні дедлайни. Сили оборони контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає, ворог не перетинав рубежі і кордони міста,
– наголосив Волошин.
Також на цьому напрямку ворог завершує своє перегрупування, а неподалік Білогорівки заводить додаткові штурмові групи.
Випалена земля
За минулу добу було зафіксовано 82 мінометних та артилерійських обстріли, а на сьогоднішній ранок вже було зафіксовано 29 обстрілів. Росіяни, ймовірно, готують підґрунтя для наступної хвилі штурмів.
За словами Назара Волошина, на цьому напрямку триває боротьба за контроль логістичних маршрутів.
Загарбники намагаються методом випаленої землі знищувати всі наші взводні опорні пункти і саме місто Часів Яр. Однак наші воїни стримують ворога та стабілізують ситуацію на цьому напрямку,
– підсумував він.
Ситуація в місті: останні новини
- В Часовому Яру та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи. Ворог штурмує місто, йде велика боротьба за контроль логістичних маршрутів.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що на напрямку Бахмут – Часів Яр росіяни здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки. Місто може стати плацдармом для російських військ для початку наступальних дій на Дружківку та Костянтинівку, що утворюють пояс фортець чотирьох великих міст Донецької області.
- Офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков упевнений, що росіяни не зможуть захопити місто Часів Яр до сакральної для них дати 9 травня. Навіть попри те, що окупанти уже кинули на цей напрямок всі ресурси.