Росіяни прагнуть посунути Сили оборони на околицях Вовчанська, – речник ОТУ "Харків"

Окупанти не полишають намагань посунути лінію оборони ЗСУ на околицях Вовчанська Харківської області. Однак наразі їхні спроби марні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова речника оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Євгенія Романова в етері "Києва-24". Через цю ситуацію кількість обстрілів збільшилася – за останню добу їх зафіксували 560.

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Що відбувається на Харківщині

За словами Романова, ворог здійснює поодинокі штурми, а диверсійно-розвідувальні групи намагаються "промацати" українську оборону та виявити вогневі позиції.

Фортифікація це одна з найголовніших складових війни, всі намагаються заритися якомога глибше, надійніше. Тож нині відбувається підземна війна, як це було за часів Першої світової, коли позиційні бої не дають можливості воювати у відкритому полі,

– каже речник.

Нагадаємо, за словами офіцера 57 ОМПБр "Історика", у Вовчанську вже немає приміщень чи навіть вцілілих укриттів. На цьому напрямку росіяни використали тактику "випаленої землі", часто міняючи контингент своєї армії.