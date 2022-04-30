Бої під Ізюмом, на Запоріжжі та Донбасі: у Генштабі назвали найгарячіші точки

Російські війська намагаються проводити активний наступ одразу в декількох регіонах України – на Харківщині, а також у Луганській та Донецькій областях.

Основні зусилля росіяни зосереджують на Слобожанському напрямку, намагаючись втримати захоплені позиції й постійно обстрілюючи підрозділи Збройних Сил України.

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Щоб посилити угруповання, окупанти переміщають підрозділи зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району Ізюму.

Де велися найгарячіші бої минулої доби

Впродовж 29 квітня ворог намагався наступати у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, втім зазнав невдачі. Але для того, щоб прикрити свої війська на Харківському та Ізюмському напрямках, росіяни стараються розгорнути сили й засоби ППО.

Також Росія продовжує вести наступ на Лиманському напрямку (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне та Лиман), Сєверодонецькому напрямку, де намагається завершити окупацію Рубіжного. А також у Попаснянському (Калинове і Попасна) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка). Але ЗСУ тримають міцну оборону й ворог не має успіху.

При цьому окупанти не припиняють обстрілювати підрозділи українських військ на Запорізькому напрямку.

Росіяни атакували Донбас 14 разів

За минулу добу Збройні Сили України відбили 14 атак російських окупантів на території Донецької та Луганської областей. В процесі наші захисники знищили 11 ворожих танків, 7 артилерійських систем, 28 одиниць броньованої техніки та 14 автомобілів.

В інших регіонах Росія не проводила активних наступальних дій. Але вона продовжує використовувати авіацію, ракети та артилерію для обстрілів цивільної та військової інфраструктури в різних областях країни.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що росіяни розпочали активно наступати на Сході, але ЗСУ чинять потужний опір. Зокрема на Харківщині вже вдалось повернути під наш контроль деякі міста. А на Донеччині та Луганщині росіяни не можуть вийти до адмінкордонів областей.

Тим часом ворог продовжує активно атакувати різні регіони України з повітря. Але українські ППО продовжують боронити міста. Зокрема за день наші сили Протиповітряної оборони та Повітряних сил ЗСУ вразили 10 ворожих цілей.

На Сумщині бойові дії не тривають. Втім, минулої доби росіяни провокативно обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

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