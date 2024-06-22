Росія виводить деякі підрозділи з-під Вовчанська через втрату боєздатності

У Вовчанську з початку травня тривають бої. Наразі російські окупанти виводять деякі свої підрозділи з регіону.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів в ефірі телемаратону, що протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулось 141 бойове зіткнення, у зоні їхньої відповідальності – 121 бойове зіткнення, пише 24 Канал.

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Що відбувається у Вовчанську

Противник намагається виводити свої підрозділи, які були в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність. Сили оборони надійно там тримали оборону та досить вдало розбили ворога. Тому ворог частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, бо вони небоєздатні,

– заявив речник.

За його словами, окупанти продовжують на тому напрямку використовувати авіацію, застосовуючи керовані авіабомби та некеровані ракети проти населених пунктів Харківщини. Зокрема, атакують Липці, Зелене, Нескучне, Шийківку, Зелений Гай і Борову.

"Якраз на тому напрямку ворог за минулу добу здійснив 21 авіаудар, скинувши 32 КАБи (керовані авіаційні бомби – 24 Канал). Сили оборони мужньо і надійно протистоять ворогу на цьому напрямку", – зазначив речник.

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Він уточнив, що у результаті бойових дій за добу ЗСУ знищили:

понад 60 окупантів – загиблими та пораненими,

2 танки,

4 автомобілі,

спецтехніку,

42 безпілотники,

18 укриттів разом з ворогом.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" додав, що ворог на тому напрямку призупинив свої активні бойові дії. Адже протягом минулої доби та вранці 22 червня не проводив наступальних дій в Харківській області.

До речі, бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як їм вдалось здійснити нічний рейд по штурмовому загону росіян та знищити їхній особовий склад.