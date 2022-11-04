Мінус 2 ворожі склади та відсутність носіїв крилатих ракет у морі: головне про бої на Півдні

На Півдні тривають тяжкі бої. Однак наші захисники та захисниці продовжують завдавати втрат окупантам і тримають перевагу в вогневому ураженні ворожих позицій.

Українські війська продовжують активні дії. Крім того, наші захисники та захисниці тримають ініціативу на закріплених територіях.

Цікаво ЗСУ вперед йдуть, кораблі з зерном – йдуть, окупанти – вслід за кораблями, – Зеленський

Ворожі обстріли, бої та втрати ворога

Окупанти зосередилися на веденні оборони. Водночас ворог покидає блокпости на тимчасово окупованих територіях, переміщує колони техніки, виставляє бетонні доти, укріплює наявні рубежі й облаштовує нові.

Крім того, триває контрбатарейна боротьба. Окупанти відкривають вогонь уздовж всієї лінії зіткнення, зокрема з реактивних систем залпового вогню, мінометів, важкої артилерії й танків.

Протягом доби українська авіація завдала 4 удари по ворожій ППО та скупченню ворожої техніки, зокрема у критому ангарі. Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах та транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, за добу 3 листопада українські воїни успішно ліквідували та знищили:

32 окупантів;

танк;

9 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

2 склади з боєприпасами у Баштанському районі Миколаївщини;

Загроза ударів з Чорного моря

Загроза завдання ракетних ударів по території України зберігається. Однак серед 7 російських кораблів у Чорному морі, немає жодного носія крилатих ракет. Але в ОК "Південь" відзначають, що зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет.

Тому українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та ощадливо ставитися до використання електроенергії на тлі ударів росіян по енергооб'єктах.

Ситуація на Південнобузькому напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, 3 листопада окупанти обстріляли 35 населених пунктів на лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку на Півдні.

Окрім того, російські окупанти активно проводять повітряну розвідку. Станом на 18:00 3 листопада ворог здійснив понад 30 вильотів безпілотників.

Варто переглянути – карта бойових дій станом на 3 листопада: дивіться відео