Ворог перекинув морпіхів та готує нові штурми: Волошин про ситуацію на Гуляйпільському напрямку

На півдні, зокрема на Гуляйпільському напрямку, російські війська підсилились 40-ю бригадою морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка вже намагалась наступати в районі кількох населених пунктів. Після втрат окупанти готуються до нових атак, а російське командування паралельно готує до перекидання інші підрозділи.

Про це в етері повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає 24 Канал.

Яка ситуація нині на Гуляйпільському напрямку?

За словами військового, російська 40 окрема бригада морської піхоти з'явилась на Гуляйпільському напрямку декілька тижнів тому.

На південні напрямки, зокрема на Гуляйпільський, кілька тижнів тому була перекинута 40 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Вона воює на Гуляйпільському напрямку в смузі в районі населених пунктів Варварівка, Прилуки і до Добропілля. Штурмові групи бригади вже були помічені під час штурмових дій,

– уточнив Волошин.

Він додав, що бригада вже наступала, зазнала значних втрат й нині перегруповується для нових атак на Півдні України.

Водночас українська розвідка повідомляє, що вороже командування залучає до боїв на південних напрямках й інші підрозділи, зокрема сили 5-ї армії, а також 55-ту і 120-ту окремі дивізії. Відомо, що нині ці сили перебувають на полігонах тимчасово окупованої Донеччини – там доукомплектовуються проходять бойове злагодження та готуються до можливого залучення до штурмових дій.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті за останню добу зазначили, що російські окупанти зуміли дещо просунутись у районі Мирного на Гуляйпільському напрямку.

Важливо! Командування ДШВ повідомило, що у рамках контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку українським оборонцям вдалось звільнити 9 населених пунктів та захистити ще три – а це майже 440 квадратних кілометрів.

Що відомо про російський весняний наступ?