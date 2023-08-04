Нищимо ворожі ДРГ, – Гуменюк розповіла про успішну роботу ЗСУ у дельті Дніпра

Робота ЗСУ у дельті Дніпра зосереджена на знищенні російських ДРГ, щоб не допустити їхню висадку. Окупанти намагаються проникати, використовуючи цивільні човни, закріплюватись на островах, щоб сягати правого берега і обстрілювати більше територій.

Про це 24 Каналу повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, за минулу добу ЗСУ знищили два такі човни та 15 загарбників.

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"Наша робота зосереджена на тому, щоб нищити ці ДРГ. Зараз як тільки вони розгортають якусь мікрофлотилію з одного – двох човнів, які прямують між островами, одразу включається наша контрбатарейна боротьба і результативно працює", – розповіла вона.

ЗСУ не наражають цивільних на небезпеку

Наталія Гуменюк наголосила, що насамперед бойова робота українських захисників сконцентрована на тому, щоб уражати саме скупчення росіян. Водночас ЗСУ не наражають цивільне населення на небезпеку.

Наша бойова робота зосереджена на тому, щоб уражати саме скупчення ворогів і не наражати на небезпеку цивільне населення. Саме тому був обраний такий об'єкт, де мирного населення нема, а ворог, цілком імовірно, зосереджений у немалій кількості,

– зазначила вона.

Гуменюк про роботу ЗСУ у дельті Дніпра: дивіться відео

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