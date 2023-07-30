Мар'їнка стала найгарячішою точкою фронту: окупанти посилили атаки та кидають загони "Шторм-Z"

Окупанти продовжують спроби штурмувати та наступати на Сході країни. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій в районі Авдіївки та Мар'їнки. Також у районі Мар'їнки посилилися атаки ворога.

Там Росія кидає у бій загони "Шторм-Z", які здебільшого сформовані із в'язнів. Про це в етері телемарафону розповів майор, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, пише 24 Канал.

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Мар'їнка – найгарячіша точка фронту

Майор назвав район Мар'їнки "безумовно найгарячішою" точкою фронту. На околицях міста оборонці України продовжують стримувати російський наступ. Так, лише протягом останньої доби у цьому районі було зафіксовано 18 бойових зіткнень.

Як особливість відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника в Мар'їнці. Йдеться про штурми загонів "Шторм-Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка – Мар'їнка,

– сказав Валерій Шершень.

Посилення оборони ворога у живій силі, яка прибула з Маріуполя, помічено також у районі Роботине. Намагаються окупанти контратакувати й поблизу села Старомайорське, яке нещодавно звільнили ЗСУ, для чого задіюють штурмові підрозділи "Шторм-Z".

ЗСУ наступають на двох напрямках

На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони угруповування Таврія продовжують вести наступ. Оборонці закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Натомість окупанти там ведуть активну оборону.

Протягом доби ворог 20 разів атакував наші позиції та здійснив 603 обстріли, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію,

– повідомив Валерій Шершень.

Загалом протягом останньої доби підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ Таврійського напрямку виконали 1410 вогневих завдань. Завдяки цьому втрати ворога склали:

вбитими – 73 окупанти,

пораненими – 130 окупантів,

полоненими – 1 окупант.

Також оборонці знищили 20 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 6 ББМ, 3 артсистеми і мінометів. Знищено й 2 склади боєприпасів.