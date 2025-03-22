Покровський напрямок – найгарячіший, росіяни відновили там наступ, – Трегубов

Російські загарбники знову активізували військові дії на Покровському напрямку. Ця ділянка фронту лишається найгарячішою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

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Що відбувається на Покровському напрямку

Трегубов зазначив, що оперативна ситуація на фронті принципово не змінюється протягом усього цього тижня.

Найбільш гарячим напрямком залишається Покровський, наступальні дії (з боку ворога – 24 Канал) на якому, в принципі, поновилися. Хоча й не досягли того обсягу, який вони мали у лютому чи січні. Інтенсивність поновилася, хоча й трішки меншими силами,

– сказав військовий.

Речник зауважив, що Покровськ у росіян залишався одним із головних завдань на фронті. Просто річ у тому, що станом на початок березня війська країни-агресорки на цьому напрямку вичерпалися чисто фізично і математично у людях і техніці.

"Зараз вони (росіяни – 24 Канал) намагаються після цієї передишки, яку вони взяли на кілька тижнів, якось поновлювати бойові дії на тому напрямку та активізувати бойові дії. Масштаб вже не той, але вони з усім тим частково повернулися до показників лютого, коли фактично там (на Покровському напрямку – 24 Канал) ішла окрема маленька війна", – пояснив Віктор Трегубов.

Він зауважив, що росіяни на Покровському напрямку наразі тиснуть просто більшими силами, ніж на початку березня, але меншими – ніж у лютому.

Водночас речник сказав, що актуальними напрямками на Сході України лишаються Новопавлівський, Торецький, Лиманський, Краматорський напрямки, місто Часів Яр. Також є спроби у противника штурмувати наші позиції як на Харківському, так і на Куп'янському напрямках, зокрема йти на південь і розширювати плацдарм на західному березі річки Оскіл.