У росіян залишається перевага в авіації: військовий назвав небезпеки на Покровському напрямку

Росіяни повільно, але продовжують просуватися на Донецькому напрямку. Біля Покровська ситуація ускладнюється.

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, військовий експерт 24 Каналу запропонував власну стратегію зупинки ворога.

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Як можна зупинити ворога

Наразі росіяни зосередилися на просуванні в бік траси Костянтинівка – Покровськ, концентрують свої сили біля Торецька та Часового Яру.

Потрібно стратегічно змінювати всю ситуацію для початку шляхом нанесення військам масового ураження. Можливо, перенести акценти з уражень на території Криму та Росії, бо ситуація, на мій погляд, цього вимагає,

– підкреслив військовий експерт.

Частота використання авіації на цьому напрямку не зменшилася – б'ють КАБами, які підкріплюють удари з артилерії. Спочатку ворог працює над знищенням опорних пунктів, далі просувається піхота.

Для протидії авіабомбам Україні необхідна обіцяна кількість західних літаків F-16 та обіцяні 7 батарей Patriot від Сполучених Штатів Америки, бо окрім обіцянок, Україна отримала лише одну батарею від Німеччини, наголосив аналітик.